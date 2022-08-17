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Происшествия17 августа 2022 6:24

Житель Липецка продавал паленый алкоголь из строительного вагончика

На него завели уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин повторно попался на продаже паленого алкоголя

Липчанин повторно попался на продаже паленого алкоголя

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 10 августа участковый заметил, как из строительного вагончика продают алкоголь. Оказалось, что 53-летнего местного жителя уже привлекали к административной ответственности за подобное в мае 2020 года. Тогда липчанин заплатил штраф в 35 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения выявили полицейские на территориях обслуживания отделов полиции №5 и №6. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на горожан завели уголовные дела по ст.171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". Наказание по статье - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей штрафа или в размере зарплаты за период от 3 до 6 месяцев, либо до 1 года исправительных работ.

Напомним, что на ярмарке под Липецком предприниматель продавал обувь без маркировки. У него изъяли товара на 471 тыс. рублей. Подробности здесь.