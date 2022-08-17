Житель Липецка продавал паленый алкоголь из строительного вагончика

Липчанин повторно попался на продаже паленого алкоголя Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 10 августа участковый заметил, как из строительного вагончика продают алкоголь. Оказалось, что 53-летнего местного жителя уже привлекали к административной ответственности за подобное в мае 2020 года. Тогда липчанин заплатил штраф в 35 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения выявили полицейские на территориях обслуживания отделов полиции №5 и №6. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на горожан завели уголовные дела по ст.171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции". Наказание по статье - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей штрафа или в размере зарплаты за период от 3 до 6 месяцев, либо до 1 года исправительных работ.

Напомним, что на ярмарке под Липецком предприниматель продавал обувь без маркировки. У него изъяли товара на 471 тыс. рублей. Подробности здесь.