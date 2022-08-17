В Липецке кратковременный дождь и до +28 градусов в среду 17 августа

В Липецке до +28 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Знойная жара ненадолго отступила. В эту среду, 17 августа, в Липецке переменная облачность. В первой половине дня до 24 градусов выше ноля. Во второй столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Возможен кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 9-12 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 749 мм рт.ст.

В четверг, 18 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью в областном центре около 22 градусов тепла. В светлое время суток до +29 градусов. В обед небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 12-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 747 мм рт.ст.