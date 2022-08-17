В Липецке Фольксваген сбил мальчика и девочку десяти лет

В Липецке иномарка сбила детей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 16 августа, в Липецке на площади Торговая 44-летний водитель "Фольксвагена" сбил 10-летних мальчика и девочку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, детей положили в больницу. По ДТП проводят административное расследование.

В тот же день в Липецке на Лебедянском шоссе "Лада-217230" врезалась в "Дэу-Гентра". Пострадал 42-летний водитель первой машины. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительно, мужчина не уступил дорогу иномарке.

В Усманском районе в деревне Бочиновка в аварию попали "Лада-21213" и "Лада-219110". В больницу доставили 22-летнего водителя второго автомобиля.

Липецких водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.