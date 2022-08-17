«Открытие»: финансовые мошенники в этом году потревожили 84% россиян

Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют наших сограждан.

Опубликованы результаты опроса на соответствующую тему, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстраха.

Оказалось, что 84% россиян с начала года сталкивались с попытками финансового мошенничества – это были телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег. Наиболее высок этот процент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, наименьший – на Северном Кавказе.

Примечательно, что большинство россиян положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций - например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов - лишь 15% высказались против. Сдачу биометрии для оформления финансовых услуг поддерживают две трети опрошенных россиян.