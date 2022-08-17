Детская больница в Липецке задолжала за продукты, коммуналку и лекарства двадцать миллионов

В Липецке больница задолжала за коммуналку и лекарства 20 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила, как больницы соблюдают законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Оказалось, что одна из детских больниц не заплатила фирме за поставку средств дезинфекции.

Кроме того, задолженность больницы за оплату коммуналки, продуктов питания для пациентов, за лекарства и медицинские изделия составила 20 млн рублей. Прокурор внес представление главному врачу учреждения. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, после принятых мер больница погасила долги.

Напомним, что в Липецке участковый вышел на точку, где торговали паленым алкоголем. Мужчина продавал спиртное прямо из строительного вагончика. Липчанина уже привлекали к ответственности за подобное нарушение. Подробности здесь.