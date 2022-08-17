В Липецке шутник запер на цепь дверь подъезда

За этот год липецкие спасатели выезжали на происшествия и мероприятия около 900 раз Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Липецкие спасатели выезжали на происшествия и мероприятия около 900 раз за этот год. Это в 1,5 раза чаще, чем в прошлом. В феврале опасных ситуаций было меньше всего, в отличие от июля – 166 выездов. На 30 из них сотрудники ГО и ЧС опиливали аварийные деревья. Они освобождали от рухнувших стволов проезжую часть. Так, упавшее на Советской улице дерево перегодило три полосы движения.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 24 раза спасатели патрулировали дикие пляжи. 8– на аварии, в том числе на Катукова, где в страшном ДТП с автобусом пострадало свыше 10 человек. В тот день специалисты вскрыли двери в квартиры, чтобы медики скорой могли добраться до больных. Также нашли пожилую женщину, которая потерялась на заброшке СНТ «Металлург-3, сняли с распухшего пальца кольцо у 17-летнего парня. На следующий день ту же самую помощь оказали 11-летней девочке.

На проспекте Победы "шутник" закрыл дверь в подъезд мощной металлической цепью. Спасатели распилили ее слесарным инструментом.