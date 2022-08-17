У жителей Липецка с банковских карт похитили более 12 тысяч

В Липецке участились кражи с банковских карт Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке, 14 августа, в полицию обратился 33-летний горожанин. Он рассказал, что с его утерянной карты похитили 7277 рублей. В розыске выяснили, что украл деньги 41-летний липчанин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, через день, 15 августа, у 45-летнего мужчины по аналогичной ситуации сняли 4938 рублей. Полицейские узнали, что преступником оказался 42-летний житель Липецка.

В итоге по двум делам возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Виновным грозит реальный срок до шести лет.

Сотрудники УМВД предупреждают липчан в случае утери карты обратиться в службу безопасности банка в или ближайший офис. Там банковскую карту заблокируют и похитить с нее деньги будет невозможно.