В Липецке на 15 микрорайоне расширили торговую площадку

В Липецке на 15 микрорайоне поставили 4 новых торговых павильона Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на 15 микрорайоне добавили новые торговые ряды. Там можно будет продавать различные фрукты и овощи. Все места предоставляют бесплатно. Мини-рынок там появился уже давно. Однако после обращения липчанки к губернатору этим летом там поставили первые 4 торговых павильона к уже существующим 4. Всего там откроют 16 бесплатных точек.

Как сообщили в управлении потребрынка и ценовой политики Липецкой области, много горожан продавали в том районе свой выращенный урожай. Мест на всех не хватало. Поэтому появилась необходимость расширить эту площадку. Раньше продавцы раскладывали свой товар на чем попало, а в непогоду им негде было укрыться. Теперь это в прошлом. Новые торговые ряды в городе начали устанавливать еще в прошлом году. В этом году продолжают открывать новые павильоны.