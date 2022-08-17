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Общество17 августа 2022 13:38

В Липецке открыли ковидный госпиталь на Матырском

За сутки в регионе более 200 заболевших
Мария КАСЕНКОВА
На Матырском в Липецке появился ковидный госпиталь

На Матырском в Липецке появился ковидный госпиталь

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в поселке Матырский открыли ковидный госпиталь в этот вторник, 16 августа. Об этом сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе управления здравоохранения. Из-за роста количества заболевших на месте терапевтического корпуса Грязинской ЦРБ сделали коронавирусное отделение. Как поделились в управлении Роспотребнадзора Липецкой области, на 16 августа в регионе было 234 заразившихся за сутки. А 17 августа - 228.

Летом риски распространения COVID-19 сохраняются. Липчанам рекомендуют не забывать о мерах предосторожности. При плохом самочувствии не контактировать с людьми и оставаться дома, не заниматься самолечением, проветривать помещения, делать вакцины, мыть руки, в людных местах носить маску, особенно пожилым и с хроническими заболеваниями людям.