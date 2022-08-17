В Липецке открыли ковидный госпиталь на Матырском

На Матырском в Липецке появился ковидный госпиталь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в поселке Матырский открыли ковидный госпиталь в этот вторник, 16 августа. Об этом сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе управления здравоохранения. Из-за роста количества заболевших на месте терапевтического корпуса Грязинской ЦРБ сделали коронавирусное отделение. Как поделились в управлении Роспотребнадзора Липецкой области, на 16 августа в регионе было 234 заразившихся за сутки. А 17 августа - 228.

Летом риски распространения COVID-19 сохраняются. Липчанам рекомендуют не забывать о мерах предосторожности. При плохом самочувствии не контактировать с людьми и оставаться дома, не заниматься самолечением, проветривать помещения, делать вакцины, мыть руки, в людных местах носить маску, особенно пожилым и с хроническими заболеваниями людям.