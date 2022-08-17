Изверги, избившие приятеля и бросившие его в реку под Липецком, отправятся в колонию на 13 и 14 лет

Липчане избили приятеля и бросили его в реку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор мужчинам, избившим приятеля и бросившего его в реку. Трагедия произошла 11 июня 2021 года под Ельцом. В тот день липчане 34 и 36 лет поколотили знакомого, который, как им показалось, украл сотовый телефон. Злодеи ушли, но спустя некоторое время вновь вернулись к нему и продолжили избивать. После экзекуции несчастного выбросили в реку Ельчик. Пострадавший мужчина не смог выбраться на берег и утонул.

Действия извергов квалифицировали по п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц". Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд признал мужчин виновными и назначил одному 13 лет, а другому 14 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.