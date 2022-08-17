Жительница Липецкой области доверилась телефонному роботу и лишилась 700000 рублей

Аферисты выманили у липчанки 700000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительницу Липецкой области обманули мошенники. Ей позвонили с неизвестного номера и роботизированный голос сообщил о кредите, который якобы пытаются оформить на ее имя. Женщина испугалась и выполнила все, что ей сказали - взяла кредиты в трех банках и перечислила деньги на указанные счета. Так она лишилась 700 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, у роботизированных голосов есть разные варианты обмана для потенциальных жертв. Он может предупреждать о нарушениях при банковских переводах или уточнить о смене финансового номера. Если человек вступает в диалог, его сразу переводят на "специалиста", который начинает выманивать деньги. Липчан просят быть бдительными и не верить телефонным незнакомцам.