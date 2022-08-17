Где в Липецке отключат воду в четверг 18 августа

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 18 августа, в Липецке вновь отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера без нее останутся жители улиц Стаханова, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 22а, 20, 22, 20а; 50 лет НЛМК, 2а, 2г, 2в, 2д; Мичурина, 26, 26А, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г; Липовская, 5; Игнатьева, 30; Семашко, 68; Гагарина, 55/4; Боевой проезд, 24а; Школьная, 22, 24; Котовского, 19, 23, 37; Железнякова, владение 8а; переулок Вишневый, 1а и Кочубея, 1.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Гусева, Лебедянская, Трубная, Пугачева, Верхняя, 1-я Крымская, 2-я Крымская, Пригородная, Кирова, Комсомольская, Шмидта, Школьная, Дубинина, Котовского, Кооперативная, Джамбула, Морозова, Чаплыгина, переулок Кочубея.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Школьная, 24; Мичурина, 28; 50 лет НЛМК, 2а; Липовская, 5; Семашко, 68; Боевой проезд, 24а. Дополнительная информация по телефонам 175 и 236-175.