Житель Липецка оплатил 25 штрафов ГИБДД после ареста бытовой техники

Приставы арестовали у липчанина бытовую технику, чтобы он оплатил долг Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецк накопил 25 штрафов ГИБДД. Мужчина должен был оплатить около 13 тыс. рублей, но почему-то не сделал этого. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, у липчанина арестовали бытовую технику. Он не стал дожидаться, пока его имущество уйдет с молотка, и полностью погасил долг.

Всего с января по июль 2022 года в подразделениях Управления находилось 158 тыс. производств по задолженностям по штрафам ГИБДД. За этот период с жителей Липецкой области взыскали 58,6 млн рублей.

Липчан просят своевременно оплачивать долги, не дожидаясь принудительных мер. Узнать о задолженности можно на официальном портале УФССП.