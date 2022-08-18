В Липецке ожидают дожди и похолодание 19 августа

19 августа в Липецке дожди и похолодание Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту пятницу, 19 августа, ожидаются похолодание и дожди. Днем столбик термометра поднимется до +19 градусов. С 9 утра до 9 вечера будет пасмурно и дождь. Осадки 1,6-3,7 мм. Ветер восточный подует со скоростью 6-13 м/с, а к вечеру усилится до 10-20 м/с. Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, потому что асфальт будет мокрым и скользким. Влажность 83%. Давление составит 753 мм рт. ст.

День продлится 14 часов 29 минут, что на 3 минуты короче, чем 18 августа. В 5:10 будет восход солнца, а в 19:39 – заход. Синоптики сообщают, что рано утром есть вероятность умеренной геомагнитной бури, а на протяжении всего дня – небольшие возмущения. На сегодняшний день луна стареющая – 48%. Полнолуние будет через 22 дня, 10 сентября.