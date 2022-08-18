В Липецкой области за неделю подешевела свинина, колбаса, гречка

В Липецкой области продолжают дешеветь продукты Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липецкстат рассказал, как за неделю изменились цены на продукты в Липецкой области. К 15 августа цены на некоторые товары начали падать. Так, свинина подешевела на 9 рублей и теперь стоит 258 рублей за кг. Стоимость сосисок упала на 2% - 369 рублей за кг. Цена на вареную колбасу также снизилась на 6 рублей – 398 рублей за кг.

Консервы мясные детские, наоборот, подорожали на 21 рубль и стоят 997 рублей. Как и молоко, за которое теперь нужно отдать 86 рублей. Чай в магазинах липчане могут купить за 892 рубля, что на 10 рублей дешевле. Гречка упала в цене на 3% и стоит 101 рубль за кг.

Стоимость овощей и фруктов продолжает падать. Картофель – 28 рублей, морковь – 30 рублей: подешевели на 9%. Цена на огурцы упала на 6 рублей – 60 рублей за кг. Помидоры подешевели на 6% - 83 рубля за кг. За яблоки теперь нужно заплатить 92 рубля за кг, а за бананы – 64 рубля : упали в цене на 3 рубля.