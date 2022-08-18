Полиция ищет хулиганов, громивших подъезд новостройки в Липецке

В Липецке хулиганы устроили погром в подъезде новостройки Фото: принтскрин видео.

В Липецке в одном из домов микрорайона "Победа" хулиганы разгромили подъезд. Молодые люди попали в объектив видеокамеры.

Около 5 часов утра двое парней и девушек выходили из подъезда дома №69 по улице Стаханова. По пути один из них начал боксировать с почтовыми ящиками, оставив на них вмятины. Одна дверца от удара открылась. Девушкам, видимо, не особо понравились игры ухажеров. Они вернулись и закрыли дверцу. Молодежь осталась в подъезде, стоя за дверью. Что они там делали и какое имущество еще повредили, пока неизвестно.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают личность хулиганов, а также сумму ущерба.