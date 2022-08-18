В День флага по улицам Липецка проедут мотоциклы с триколором

В Липецке отметят День флага Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 22 августа отпразднуют День флага. Он начнется с патриотического забега. Спортсмены стартуют в 7:30 от остановки «Центральный пляж». Поучаствовать в нем могут все желающие. Активные липчане пробегут через Нижний парк, площадь Революции, улицу Советская и Плеханова до Городища.

Как сообщили в мэрии, после забега руководители области и города вместе с юными спортсменами поднимут флаги Липецка, Липецкого региона и России под звуки гимна. А в 11:00 на Соборной площади развернут триколор. Там пройдет акция «Парад флагов». Волонтеры пройдут по Петровскому спуску до Нижнего парка. Там часовые торжественно покажут исторические флаги страны с представлением самых значимых событий истории России.

В парке сделают фотозону. Все желающие получат флажки триколора. Праздник завершит мотопробег, который организуют члены клуба байкеров. Они проедут по улицам города с флагами.