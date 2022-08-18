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Общество18 августа 2022 15:51

Для детей липецких военных, погибших в спецоперации на Украине, хотят ввести бесплатный проезд и питание в школах

Парламентарии считают, что семьи умерших военнослужащих нужно освободить от транспортного налога
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 18 августа, депутаты облсовета обсудили, как поддержать липчан, участвующих в спецоперации на Украине, а также их семьи. Собравшиеся рассмотрели законопроекты, которые планируют принять на сентябрьской сессии.

Для школьников, чьи родители погибли, предложили установить ежегодную выплату к 1 сентября. Также детям погибших военнослужащих хотят предоставить бесплатный проезд и бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях. Студентам ссузов - государственную социальную стипендию.

Прозвучали предложения о бесплатных путевках в загородные лагеря. Некоторые считают, что нужно освободить семьи погибших от транспортного налога, а также дать им право на бесплатное социальное обслуживание. Ряд инициатив касался бесплатной юридической помощи, налоговых и жилищно-коммунальных льгот.

Как сообщили в пресс-службе липецкого облсовета, большинство предложений разработали совместно с военнослужащими, представителями боевых некоммерческих организаций и добровольцами, находящихся на Донбассе. Парламентарии отметили, что в вопросе с льготами нужно учесть не только категорию военнослужащих, но и других участников боевых действий.