Группа «Черкизово» дважды за 2022 год повысила зарплату сотрудникам липецких свинокомплексов

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В условиях экономической нестабильности ответственные работодатели стремятся защитить своих сотрудников. Группа «Черкизово» - крупнейший производитель мясной продукции в России - предпринимает меры социальной поддержки трудовых коллективов и повышает заработную плату. Так, в одном из подразделений группы – на предприятиях ООО «Черкизово-Свиноводство» в Липецкой области - уже дважды в 2022 году проводилась индексация зарплат. С 1 января оплату сотрудниками рабочих специальностей увеличили на 6%, а с 1 июня – еще на 6%.

Сейчас на предприятиях липецкого комплекса трудятся более 1100 человек. Компания следит за ситуацией на рынке труда в области и справедливо оплачивает работу своих сотрудников. Средняя зарплата на липецких предприятиях «Черкизово-Свиноводство» в январе-мае этого года составила 47 800 рублей в месяц, что соответствует среднему уровню заработной платы в целом по сельскохозяйственной отрасли региона.

Кроме того, работодатель стремится материально поощрять лучших работников. Для этого на липецких предприятиях действует широкая система стимулирующих выплат. Сотрудники, хорошо проявившие себя в работе, получают ежемесячные или ежеквартальные премии в размере 25% от оклада. Участвуя в мотивационных программах, они также получают возможность выиграть ценные подарки и призовые сертификаты. В компании заботятся персонально о каждом сотруднике и выплачивают материальную помощь на лечение, рождение ребенка, к юбилею и по другим важным поводам.

На своих рабочих местах люди обеспечиваются горячим питанием. Для сотрудников разрабатывается комплексное меню, которое обновляется каждую третью неделю. Компания также обеспечивает работников бесплатным проездом. Корпоративный транспорт ежедневно отвозит рабочих и служащих на предприятия и доставляет домой после трудового дня. Маршруты следования автобусов пролегают максимально близко от мест жительства сотрудников. Специалистам из других регионов, приезжающим работать на липецких свиноводческих предприятиях, компания компенсирует арендную плату за съем жилья.

Большое внимание в липецком «Черкизово-Свиноводство» уделяется повышению квалификации персонала. В компании есть все условия для карьерного роста, а у молодых специалистов – возможность учиться у опытных наставников и получать дополнительное профессиональное образование. Особый акцент делается на развитии управленческих кадров и экспертов по разным направлениям. В компании поощряют инициативных сотрудников, предоставляя им возможность участвовать в лидерских программах, образовательных проектах и тренингах.

«Черкизово-Свиноводство» сотрудничает с ведущими вузами и колледжами региона, организуя для студентов программы дуального обучения, практики и стажировки. В мае 2022 года для учащихся вузов и колледжей Липецкой области провели серию экскурсий на предприятия. При этом сотрудники ООО Черкизово-Свиноводство» и сами не прочь сесть за парты. Только в 2022 году более 30 сотрудников компании подали документы в вузы на программы бакалавриата и магистратуры.