Волонтеры просят липчан помочь найти дальнобойщика Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области просят помочь в поисках дальнобойщика на грузовике "Ивеко". 50-летний Ненахов Евгений Викторович перестал выходить на связь на прошлой неделе. С 13 августа о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", в последний раз его видели в Грязях. Также он может находиться в Краснодарском крае или республике Крым.

Приметы: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые и короткие, голубые глаза.

Был одет: синяя футболка, синие шорты, резиновые сланцы.

Особые приметы: может передвигаться на большегрузе "Ивеко Т 935 АО 193".

Просьба ко всем, кто видел Евгения ненахова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или "112".