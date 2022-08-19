Липчане Алина Храмченко и Никита Гунин выиграли Кубок страны по пулевой стрельбе

Финал открытого Кубка страны по пулевой стрельбе пройдет в СК «Лисья нора» 11 сентября. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Открытый Кубок страны проходил в стрелковом комплексе международного уровня «Лисья нора» с 8 по 18 августа. В финальный соревновательный день были разыграны четыре комплекта наград среди смешанных пар. В активе липчан три призовых места. В упражнении «малокалиберная винтовка, три положения, 50 м» среди юниоров сильнейшими стали Алина Храмченко и Никита Гунин.

Иван Семенихин и Екатерина Андреева завоевали серебро в упражнении «малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба» среди юниоров и юниорок. Третьи – Алексей Яричин и Татьяна Дуванова. Финал открытого Кубка страны по пулевой стрельбе пройдет в СК «Лисья нора» 11 сентября.