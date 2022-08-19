Липецкие яхтсмены завоевали четыре медали на «Кубке Черноземья»

В классе «Оптимист» лучшей среди девочек стала Полина Кузьмина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

За победу боролись свыше ста спортсменов из Воронежа, Саратова, Курска, Орла и Липецка. Нашу область на соревнованиях представили воспитанники отделения парусного спорта ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва».

В классе «Оптимист» лучшей среди девочек стала Полина Кузьмина. Владимир Кукин завоевал бронзу среди юношей. В классе «Луч-радиал» второе место занял Егор Рыбин. В классе «Зум-8» призовую тройку замкнул Олег Ланских.

Как сообщалось ранее, липчане Алина Храмченко и Никита Гунин выиграли Кубок страны по пулевой стрельбе. Турнир финишировал в «Лисьей норе» в селе Игнатово под Москвой.