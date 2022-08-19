«Открытие»: страховой полис ОСАГО онлайн

Оформление доступно на сайте, в интернет-банке и последних версиях мобильных приложений «Открытия».

Новый сервис позволяет на выгодных условиях без посещения офиса прибрести полисы более десяти лидеров российского страхового рынка.

- Клиенты отмечают удобство и скорость оформления ОСАГО онлайн, – отметила заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Мария Саенко. – Уверены, что эта возможность будет востребована нашими клиентами, поскольку позволяет не только выгодно приобрести полис, но и сэкономить время на визите в офис.

Для оформления нужно зайти на вкладку «Страхование», выбрать программу «ОСАГО онлайн», ввести номер автомобиля и данные водительского удостоверения. Система рассчитает стоимость полиса с учетом скидок за стаж и безаварийную езду в нескольких страховых компаниях. Подтверждение заключения договора от Российского Союза Автостраховщиков поступит на электронную почту в течение нескольких минут. Полис придёт на электронную почту клиента не позднее следующего дня после оплаты. При необходимости инспектору ГИБДД достаточно предъявить его на экране смартфона или планшета.