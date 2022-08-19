В Липецке из пожара в многоэтажке на улице Шуминского спасли 20 человек

В Липецке из пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек Фото: принтскрин видео.

В Липецке в этот четверг, 18 августа, загорелась квартира в 10-этажке на улице Шуминского,10. Сотрудникам МЧС об этом сообщили в 22:05. На место происшествия прибыло 4 отделения спасателей и пожарных. Из огня эвакуировали 20 человек. К сожалению, есть 1 пострадавший. Пожар удалось потушить, однако он повредил мебель, вещи, внутреннюю отделку квартиры и балкона на площади 30 кв. м. Причины и обстоятельства возгорания пока выясняют.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в этот же день утром огонь охватил дом с пристройкой к деревне Хмелинец Елецкого района. На пульт диспетчера сообщение поступило в 11:58. Тушить пожар отправили 4 расчета. Дом удалось спасти, но сгорела внутренняя отделка и вещи пристройки на площади 48 кв. м. К счастью, никто не пострадал.