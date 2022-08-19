Под Липецком четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В минувший четверг, 18 августа, в Липецкой области из окна выпал 4-летний ребенок. Несчастье произошло в Грязях на улице Правды. По предварительным данным, пока взрослые готовили еду, мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Он выпал из окна второго этажа на бетонную поверхность.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Полиция начала проверку. Правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 12 августа трагедия произошла в Липецке. Из окна 14 этажа дома по проспекту 60 лет СССР выпала 3-летняя девочка. Малышка погибла. По данным следствия, она также облокотилась на москитную сетку. Липчан призывают внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их одних даже на несколько минут, особенно если в помещении открыто окно.