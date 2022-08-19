Житель Липецка на своем участке нашел кости, похожие на человеческие

В Липецке нашли кости, похожие на человеческие Фото: "КП" Архив

В Липецке мужчина нашел кости, похожие на человеческие. Липчанин копал землю под фундамент дома на своем участке в районе Сокола и обнаружил чьи-то останки.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, местный житель позвонил в отдел полиции №5 и рассказал о страшной находке. К нему выехала следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы регионального СКР, проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы, во время которых специалисты установят, действительно ли это человеческие кости, а также давность захоронения.

Напомним, что в областном центре неоднократно находили останки людей. Так, в 2018 году рабочие в Каменном Логу наткнулись на человеческий череп и кость. В 2019 году скелет нашли у дома №13а по улице Советская во время строительных работ. А в 2016 году в районе Петровского проезда обнаружили несколько захоронений сарматов.