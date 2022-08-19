Холодную воду отключат на 8 улицах Липецка 20 и 21 августа

В выходные, 20 и 21 августа, не будет холодной воды на 8 улицах Липецка Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в выходные, 20 и 21августа, на некоторых улицах не будет холодной воды. Отключат ресурс с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ. «РВК-Липецк» выложил адреса, где пройдут отключения 20 августа: на улице Филипченко, 8/1, 8/2, 8/3. Подвоз будет по Филипченко, 8/1. На площади Торговая, 4, 2, 14, Коммунальной, 14, 14а; Фрунзе, 81, 85. Воду подвезут на площадь Торговая,4.

В воскресенье, 21 августа, краны высохнут на Гагарина, 161/1, 161/2, 161/3. Подвоз по Гагарина, 161/2. Без воды останутся жители улиц Ударников, 5, 7, 7а; Юношеской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Металлистов, 1, 3, 5. Подвоз организуют по Юношеской, 6.

Липчан предупреждают, что, когда работы кончатся, вода может течь мутная. Задать вопросы и узнать какую-либо информацию по этому горожане могут по телефонам: *175, 236-175.