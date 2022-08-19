Алкоголь запретят продавать в Липецке в День флага 22 августа

В Липецке не будут продавать алкоголь 22 августа Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в этот понедельник, 22 августа, временно не будут продавать алкоголь, так как в городе пройдет День флага. Как сообщили в мэрии,

состоится шествие через Соборную площадь, Петровский спуск, Нижний парк с 9:45 до 12:20.

Согласно Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», нельзя продавать алкоголь там, где проходят мероприятия с массовым скоплением людей.

Напомним, в Липецке 22 августа День флага стартует с патриотического забега. После него руководители области и города вместе с юными спортсменами под звуки гимна поднимут флаги России, Липецкой области и Липецка. Также в Нижнем парке пройдут разные мероприятия. Подробности здесь.