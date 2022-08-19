Пассажирка упала в автобусе в Липецке: полиция проводит проверку

В Липецке в автобусе упала пассажирка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские проводят проверку из-за падения женщины в автобусе. Инцидент произошел в эту пятницу, 19 августа, в общественном транспорте №330. На улице Московская 32-летний водитель автобуса дождался зеленого сигнала светофора и резко стартовал. В этот момент в салоне упала 55-летняя пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанке понадобилась помощь медиков. Ее отвезли в больницу. Обстоятельства падения уточняются.

Напомним, что 17 августа в автобусе не удержалась 73-летняя пенсионерка. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. В тот же день в селе Елецкое под Липецком молодой парень на "Ниссане" сбил 7-летнюю девочку, которую положили в больницу.