Липецкая легкоатлетка Кристина Королева стала вице-чемпионкой Белоруссии

Кристина Королева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Минске на олимпийском стадионе «Динамо» завершился открытый чемпионат республики Беларусь по лёгкой атлетике. Открытым турнир стал благодаря участию российских легкоатлетов. Серебряным призёром в прыжках в высоту с результатом 1,83 м стала липчанка Кристина Королева.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Кристина Королева стала бронзовой призеркой соревнований по лёгкой атлетике памяти ЗТ РСФСР Евгения Синяева, прошедших в Брянске.

Тем временем, липчане Алина Храмченко и Никита Гунин выиграли Кубок страны по пулевой стрельбе. Турнир финишировал в «Лисьей норе» в селе Игнатово под Москвой.