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Спорт19 августа 2022 17:16

Липецкая легкоатлетка Кристина Королева стала вице-чемпионкой Белоруссии

Она финишировала второй с результатом 183 см
Алексей СЕРГУНИН
Кристина Королева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Кристина Королева. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Минске на олимпийском стадионе «Динамо» завершился открытый чемпионат республики Беларусь по лёгкой атлетике. Открытым турнир стал благодаря участию российских легкоатлетов. Серебряным призёром в прыжках в высоту с результатом 1,83 м стала липчанка Кристина Королева.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Кристина Королева стала бронзовой призеркой соревнований по лёгкой атлетике памяти ЗТ РСФСР Евгения Синяева, прошедших в Брянске.

Тем временем, липчане Алина Храмченко и Никита Гунин выиграли Кубок страны по пулевой стрельбе. Турнир финишировал в «Лисьей норе» в селе Игнатово под Москвой.