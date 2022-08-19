Как болельщикам попасть на матч липецкого «Металлурга» с «Сахалином»

Игра состоится 21 августа, начало в 17:00. Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В матче 7-го тура второй лиги в группе 3 чемпионата России по футболу липецкие «сталевары» на своем поле примут «Сахалин» из Южно-Сахалинска. Игра пройдет 21 августа на стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59). Начало – в 17:00.

Продажа билетов в кассах стадиона начнется в день игры с 15:00. Кстати, часть билетов уже доступна, и их можно приобрести по ссылке.

Правда, онлайн-билеты можно купить только на сектора А, Б и В восточной трибуны. Билеты на другие сектора и трибуны (в том числе льготные билеты) появятся в кассах стадиона в день матча. Сезонные абонементы также можно будет приобрести в кассах. Для оформления необходима распечатанная фотография формата 3 на 4 см.

Как сообщалось ранее, липецкая легкоатлетка Кристина Королева завоевала серебро чемпионата Беларуси.