Елизавета Зевакина из Липецкой области завоевала бронзу на «Гран-При Кавказа»

Елизавета Зевакина (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Гран-При участвует 115 спортсменов из России, Беларуси, Узбекистана и Донецкой Народной Республики. Соревнования по маунтинбайку проходят в дисциплинах «кросс-кантри» и «круглый круг». В дисциплине «короткий круг» среди девушек 13 - 14 лет бронзу завоевала спортсменка ОБУ «Спортивная школа №7» Елизавета Зевакина.

Как сообщалось ранее, липчане Алина Храмченко и Никита Гунин выиграли Кубок страны по пулевой стрельбе. Турнир финишировал в Лисьей норе в селе Игнатово под Москвой.

Тем временем, липецкая легкоатлетка Кристина Королева завоевала серебро чемпионата Беларуси. Она финишировала второй с результатом 183 см.