МХК «Липецк» одолел воронежскую «ЭкоНиву» с четвертой попытки

Проиграв три кряду встречи с общим счетом 5:19, липчане смогли одолеть неуступчивую "ЭкоНиву". Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

МХК «Липецк» провел четыре спарринга с «ЭкоНивой» из райцентра Воронежской области. Первые две встречи в Боброве завершились уверенными победами хозяев – 4:1 (Панов) и 10:3 (Султанбеков, Кобзев, Татаренков).

На домашнем льду ДС «Звездный» липчане выступили более успешно. Проиграв в первой встрече (1:5), они взяли реванш в ответном матче (4:2).

Как сообщалось ранее, Елизавета Зевакина из Липецкой области стала третьей на «Гран-При Кавказа». Соревнования по велосипедному спорту проходят на территории байк-парка «Архыз».

Тем временем, липецкая легкоатлетка Кристина Королева завоевала серебро чемпионата Беларуси. Она финишировала второй с результатом 183 см.