В Липецке сухо и до +29 градусов в воскресенье 21 августа

В начале новой недели в Липецк вернется жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 21 августа, в Липецке ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью около 18 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 9-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт.ст.

В понедельник, 22 августа, в областной центр вернется жара. В темное время суток по-прежнему до 18 градусов выше ноля. Днем же разогреется до +32 градусов. Ветер восточной четверти 9-11 м/с. Ночью возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти, а потом падать и составит 754 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 14 часов 17 минут. Увы, с каждым разом световой день становится короче.