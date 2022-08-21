Липчане выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

Никита Тищенко (слева). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В первенстве России до 17 лет и всероссийских соревнованиях до 15 лет по гребле на байдарках и каноэ приняли участие около 800 спортсменов со всей страны. Липецкую область представили воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Серебряным призёром первенства на дистанции 5000 метров стал Никита Тищенко. Андрей Бердиков завоевал бронзу Всероссийских соревнований. Поздравляем спортсменов и тренеров Андрея Воржева и Александра Арменинова с успешным выступлением.

Как сообщалось ранее, Елизавета Зевакина из Липецкой области стала третьей на «Гран-При Кавказа». Соревнования по велосипедному спорту проходят на территории байк-парка «Архыз».

Тем временем, липецкая легкоатлетка Кристина Королева выиграла серебро чемпионата Беларуси. Она финишировала второй с результатом 183 см.