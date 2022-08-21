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Происшествия21 августа 2022 7:17

Кому в Липецке отключат электричество и воду 22 августа

Ограничения коснутся жителей восьми улиц и четырех СНТ
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Коммунальщики продолжают ремонтировать сети в областном центре. В связи с этим «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды жителям домов №5 по улице Липовской и №30 по Игнатьева.

Подвоз воды по адресу: ул. Липовская, 5.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Кроме того, 22 августа из-за работ на электрических сетях Липецкого городского района временно приостановят подачу электроэнергии некоторым потребителям.

Так, с 09:00 до 17:00 останутся без ресурса СНТ Авторемонтник, СНТ Сокол-1, СНТ Сокол-3, СНТ Речное, ч/с ул. Родниковая, ул. Молодежная, ул. Огородная, ул. Скороходова; ж/д ул. Ударников 5, 10, 10а, 12а, 8/1, 8/2, 8/3, 8, 9, 14 ул. Юношеская 14, 16, 18.

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр»: +7 (800) 220-0-220.