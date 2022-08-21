Липецкие спортсмены триумфально выступили на Кубке страны по стендовой стрельбе

Липецкие спортсмены пять раз поднимались на пьедестал почета. Фото из телеграм-канала Спорт48.

В спортивном комплексе «Олимпиец» в Санкт-Петербурге завершился открытый Кубок страны по стендовой стрельбе. В соревнованиях среди смешанных пар липчане завоевали пять наград.

В упражнении «скит» сильнейшими стали Анна Жаднова и Михаил Шарапов. В медальном матче ребята не оставили шансов своим землякам. На втором месте – Глеб Карнаухов и Маргарита Жданова. Бронзу с хозяевами турнира разделили Александр Бондарь и Маргарита Геворкян. В упражнении «трап» золото и серебро команде Липецкой области принесли Максим Смыков с Софьей Ивойловой и Алексей Гуляев с Юлией Туголуковой.

Следующий открытый Кубок страны по стендовой стрельбе пройдет с 7 по 13 сентября в поселке Тугургой (республика Адыгея).

Как сообщалось ранее, липчане выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ.