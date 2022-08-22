Под Липецком сожительница крала у возлюбленного сотовые, пока тот спал

Под Липецком полицейские задержали воровку телефонов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в отдел полиции обратился 65-летний мужчина. Житель Ельца сообщил, что у него украли два сотовых телефона. Сумма ущерба - 26 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемую - 33-летнюю ранее судимую за кражи женщину. Она оказалась его сожительницей. Так, в апреле знакомые выпивали, и когда хозяин дома уснул, злодейка взяла его телефон и продала его в баре незнакомцу за 5 тыс. рублей. А в мае женщина переехала к возлюбленному и похитила телефон за 18 тыс. рублей. Его она продала таксисту за 3,5 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. В настоящее время предполагаемая преступница находится под подпиской о невыезде.