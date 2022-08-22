В пожарах в Липецкой области один человек погиб и двое пострадали в выходные

Пожар в селе Грязное под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую субботу, 20 августа, в селе Грязное Липецкого района вспыхнул жилой дом. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 пожарный отделения. Несмотря на усилия спасателей, дом сгорел. В пожаре погиб человек.

В тот же день в Чаплыгине горела квартира в доме по улице Московская. Пламя повредило отделку помещений на площади 20 кв.м, а также имущество. Пострадала женщина. Также в садоводческом товариществе «Монтажник» огонь охватил автомобиль «Дэу Нексия». Машина полностью сгорела, но спасателям удалось спасти садовый домик.

В воскресенье, 21 августа, пожар произошел в многоквартирном доме по улице Стаханова. На месте работали 4 спасательных расчета. Эвакуировали 2 человек. Пострадал мужчина. Огонь повредил имущество квартиры по всей площади.