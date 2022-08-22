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Общество22 августа 2022 10:59

Орден Мужества вручили родным погибшего в спецоперации на Украине липецкого военнослужащего

Награду получили мать и вдова Сергея Кабанова
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото с официальной страницы главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото с официальной страницы главы администрации Добринского района Александра Пасынкова

Фото: из соцсетей

Родным погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего вручили награду в Липецкой области. Мать и вдова Сергея Кабанова получили орден Мужества.

- Глубокая благодарность и низкий поклон маме героя Ольге Алексеевне за то, что воспитала настоящего мужчину, преданного патриота своей страны, истинного защитника, - написал на своей странице в соцсети глава администрации Добринского района Александр Пасынков. - Вдове Екатерине Кабановой – стойкости и терпения.

Напомним, уроженец села Дурово Добринского района был сержантом, командиром боевой машины разведывательной роты. Он героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Простились с Сергеем Кабановым в марте.