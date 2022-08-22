Эксперты «Открытия»: накопительный счет в юанях – это актуально

Объем биржевой торговли юанями даже превосходит объем сделок с долларами США.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает новый накопительный счет «Копилка» в юанях со ставкой 0,5% годовых. Открыть счет клиенты могут только конвертацией в китайскую валюту из долларов США или евро.

У «Копилки» в юанях нет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время – конвертацией со счета в долларах США или евро.

Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца.

Накопительный счет «Копилка» в юанях позволит клиентам, которые не хотят переводить доллары США или евро в рубли, диверсифицировать сбережения с максимальной выгодой.

Все подробности - на сайте банка.