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Происшествия22 августа 2022 12:24

В Липецке эвакуировали торговые центры, детский сад и больницу

Здания проверяют экстренные службы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 22 августа, в Липецке начали поступать звонки о минировании зданий. lipetsk.kp.ru стало известно, что эвакуируют торговые центры города, больницу и детский сад. Очевидцы сообщают, что к местам вызова стягиваются экстренные службы, людей выводят на улицу, а территорию оцепляют. Внутри работают кинологи. Сколько зданий эвакуировали, пока неизвестно, так как сигналы продолжают поступать.

Напомним, что волна "минирования" прокатилась 5 августа по Ельцу. Тогда сообщали о взрывоопасных устройствах в школах, детских садах, спортивных учреждениях, гостиницах, музеях и храмах. Специалисты выезжали на каждый вызов и проверяли информацию, обследуя здания. Подробности здесь.