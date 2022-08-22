В Липецке эвакуировали торговые центры, детский сад и больницу

В этот понедельник, 22 августа, в Липецке начали поступать звонки о минировании зданий. lipetsk.kp.ru стало известно, что эвакуируют торговые центры города, больницу и детский сад. Очевидцы сообщают, что к местам вызова стягиваются экстренные службы, людей выводят на улицу, а территорию оцепляют. Внутри работают кинологи. Сколько зданий эвакуировали, пока неизвестно, так как сигналы продолжают поступать.

Напомним, что волна "минирования" прокатилась 5 августа по Ельцу. Тогда сообщали о взрывоопасных устройствах в школах, детских садах, спортивных учреждениях, гостиницах, музеях и храмах. Специалисты выезжали на каждый вызов и проверяли информацию, обследуя здания. Подробности здесь.