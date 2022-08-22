Полицейские нашли у рецидивиста под Липецком 2 килограмма наркотиков

Рецидивист хранил наркотики в сарае Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области в одном из сел нашли крупную партию наркотиков. Участковый Добринского района зашел в сарай к ранее судимому 63-летнему мужчине. Там находилось около 2 кг наркотиков растительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, запрещенные вещества изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ельце рецидивистка крала у своего сожителя сотовые. Один телефон женщина продала незнакомцу в баре, а другой - таксисту. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.