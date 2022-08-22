Житель Липецка выплатил долг по алиментам в 300000 рублей, испугавшись уголовного наказания

Липчанин выплатил долг по алиментам, испугавшись уголовного наказания Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка оплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела. Суд обязал липчанину отдавать ребенку 1/4 часть заработка. Однако, помогать своему чаду мужчина не спешил.

В итоге он задолжал около 300 тыс. рублей по алиментам. За уклонение от уплаты его привлекли к административной ответственности. Увы, липчанин и тогда не вспомнил о своих отцовских обязанностях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, приставы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей". Только это смогло привести мужчину в чувство. Он полностью погасил долг. После этого бывшая жена подала заявлении о примирении сторон и прекращении уголовного дела.