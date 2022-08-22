Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 15:29

Житель Липецка выплатил долг по алиментам в 300000 рублей, испугавшись уголовного наказания

Липчанин долгое время игнорировал отцовский долг
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин выплатил долг по алиментам, испугавшись уголовного наказания

Липчанин выплатил долг по алиментам, испугавшись уголовного наказания

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка оплатил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела. Суд обязал липчанину отдавать ребенку 1/4 часть заработка. Однако, помогать своему чаду мужчина не спешил.

В итоге он задолжал около 300 тыс. рублей по алиментам. За уклонение от уплаты его привлекли к административной ответственности. Увы, липчанин и тогда не вспомнил о своих отцовских обязанностях.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, приставы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей". Только это смогло привести мужчину в чувство. Он полностью погасил долг. После этого бывшая жена подала заявлении о примирении сторон и прекращении уголовного дела.