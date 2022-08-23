Более 20 улиц Липецка останутся без воды во вторник 23 августа

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 23 августа, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 9 утра до 3 часов дня без электроэнергии останутся жители улицы Московская, 62, 30 А,34, ЛГТУ. Дополнительная информация в «Россети» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21; Октябрьская, 1, 1а, 3; Меркулова, 11а, 15, 19, 29, 33, 35; проспект 60 лет СССР, 8, 10, 12, 14, 16; проезд Сиреневый, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 9.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Школьная, 22, 24; Котовского, 19, 23, 37; переулок Вишнёвый, 1а; Кочубея, 1, а также в частном секторе: улицы Верхняя, Дубинина, 1-я Крымская, 2-я Крымская, Пригородная, Кирова, Шмидта, Школьная, Котовского, Кооперативная, Джамбула, Комсомольская, Морозова, Брюллова, Белорусская, Стасова, переулок Кочубея, Космический, Чаплыгина,

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Степанищева, 13; Октябрьская, 1; Меркулова, 15; переулок Вишнёвый, 1а. Подробности по телефону 175 и 236-175.