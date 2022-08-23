Погода в Липецке во вторник 23 августа: сухо и до +30 градусов

В Липецке около 30 градусов тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 23 августа, в Липецке будет жарко, как и в течение всей недели. Синоптики обещают ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +30 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт.ст.

В среду, 24 августа, в областном центре без изменений. Ночью около 17 градусов выше ноля. В светлое время суток столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов. Ветер восточной четверти 5-7 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений – 758 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 14 часов 9 минут. Восход все позже - солнце поднимается над горизонтом в 5.19. Заход в 19.28. Луна убывающая.