Липчанин Геннадий Невокшонов стал чемпионом России по дзюдо

Александр Жеребцов (слева) и Геннадий Невокшонов (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В борьбе за медали приняли участие около 300 спортсменов из 40 регионов десяти федеральных округов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Армении и Азербайджана.

В возрастной группе М3 (40-44 лет) чемпионом в весовой категории 66 кг стал липецкий спортсмен Геннадий Невокшонов. В возрастной группе М5 (50-54 лет) на третью ступень пьедестала почета в весовой категории 100 кг поднялся наш земляк Александр Жеребцов.

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» одержал самую крупную победу с сентября 2021 года. Три из шести голов в ворота «Сахалина» провел Максим Гайдуков.

Тем временем, липецкие спортсмены триумфально выступили на Кубке страны по стендовой стрельбе. В упражнении «скит» они заняли весь пьедестал в смешанных парах.