Исследование «Открытия»: почти 60% россиян занимаются спортом бесплатно

92% наших соотечественников признают, что спортивные занятия важны для поддержания здоровья.

Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстраха к Международному дню учреждения спорта 23 августа.

Ежедневно занимаются спортом это 12% респондентов – наибольший процент зафиксирован в Москве и Московской области. Еще 23% сообщили, что уделяют этому два дня в неделю, и 12% - один день. Чаще всего вообще не занимаются спортом жители Северного Кавказа и ЦФО.

На любительском уровне у россиян наиболее популярны бег (27%), тренажерные залы (26%), плавание и занятия в фитнес-клубах (по 22%), йога (15%) и футбол (12%).

59% занимающихся летними видами спорта россиян не тратят на тренировки ни копейки. У 15% траты на спорт за это время незначительно сократились, а у 10%, наоборот, несколько выросли.

Что касается любителей зрелищ, то спортивных зрителей (71%) в России больше, чем тех, кто занимается спортом (64%). Треть россиян смотрят определенный вид спорта, 28% включают спортивные трансляции время от времени, чтобы быть в курсе событий, а 11% смотрят любой спорт без исключения. Среди любимых видов - фигурное катание, футбол, хоккей, биатлон, художественная и спортивная гимнастика, плавание и легкая атлетика.