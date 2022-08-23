В ДТП с Хендай под Липецком пострадал мотоциклист и его 63-летняя пассажирка

В ДТП под Липецком пострадал мотоциклист и его пассажирка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 22 августа, в Липецке на улице Водопьянова 46-летний водитель «Ниссана» сбил неизвестного. ДТП случилось на пешеходном переходе. По предварительным данным, мужчина решил перейти дорогу на красный свет. Теперь он в больнице.

В Грязинском районе на автодороге Петровка примыкание к автодороге Грязи-Добринка столкнулись «Хендай» и мотоцикл. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 62-летний водитель двухколесного транспорта и его 63-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

Напомним, что в Чаплыгинском районе в поле столкнулись ВАЗ-2107 и питбайк с 12-летним школьником. Автомобилист уехал с места аварии. Позже 38-летнего мужчину задержали полицейские. Подростка госпитализировали. Правоохранители проводят административное расследование.