Полицейские задержали наркокурьера с 2,5 кг наркотиков в машине под Липецком

В Липецкой области задержали наркокурьера с 2,5 кг синтетических наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в Липецком районе автоинспекторы остановили иномарку. В машине находились запрещенные вещества.

Водитель, 27-летний ранее судимый мужчина, оказался наркокурьером интернет-магазина. Он собирался продавать наркотики как крупными партиями, так и разовыми дозами. В настоящее время липчанин находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».

Напомним, что под Липецком у рецидивиста в сарае нашли 2 кг наркотиков. Полицейские задержали злодея и изъяли запрещенные вещества. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.